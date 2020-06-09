توقعات بهبوط أكثر حدة لإنتاج النفط الأميركي

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن من المتوقع أن يهبط إنتاج النفط الخام الأميركي بمقدار 670 ألف برميل يوميا إلى 11.56 مليون برميل يوميا في 2020، وهو هبوط أكثر حدة من توقعاتها السابقة التي أشارت إلى انخفاض قدره 540 ألف برميل يوميا.

وتتوقع الإدارة الآن أن ينخفض الاستهلاك الأميركي للبنزين وغيره من الوقود السائل 2.4 مليون برميل يوميا إلى 18.06 مليون برميل يوميا في 2020، مقارنة مع توقعاتها السابقة لهبوط قدره 2.19 مليون برميل يوميا.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2020 بمقدار 210 آلاف برميل يوميا إلى 8.34 مليون برميل يوميا.

وفي توقعاتها الشهرية، زادت إدارة معلومات الطاقة تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 بمقدار 190 ألف برميل يوميا إلى 7.18 مليون برميل يوميا.