حرب النفط تشتد في ليبيا.. وإغلاق حقل الشرارة مجدداً

قال مهندس في حقل الشرارة النفطي الليبي، اليوم الثلاثاء، إن الحقل العملاق أُغلق مرة أخرى بعد أيام من إعادة تشغيله، بعد إغلاق طويل وإن الجهود جارية لإعادة فتحه مجدداً.

وقالت مصادر إن قوات موالية لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" وراء هذا الإغلاق الأحدث.

وكانت القوات أغلقت معظم حقول النفط الليبي في يناير كانون الثاني.

موضوع يهمك نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مهندس في حقل الفيل النفطي في ليبيا، الأحد قوله إن الحقل عاد للعمل بعد توقف بسبب... رويترز: عودة العمل بحقل الفيل النفطي الليبي طاقة

تأتي هذه التطورات بعدما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن مهندس في حقل الفيل النفطي في ليبيا، الأحد، قوله إن الحقل عاد للعمل بعد توقف بسبب الاضطرابات هناك.

ولم يرد بعد تأكيد من المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بشأن إعادة فتح الحقل، الذي يقع في جنوب غرب البلاد، وبلغت طاقته الإنتاجية في السابق 70 ألف برميل يوميا، وهو مرتبط بحقل الشرارة الذي عاد للعمل.

وأكدت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في بيان، الأحد، استئناف بعض الإنتاج في حقل الشرارة النفطي العملاق بجنوب البلاد.

وكان مهندسان في الحقل أبلغا رويترز، السبت، أن الإنتاج يعود تدريجياً عقب حصار أغلق الحقل البالغة طاقته 300 ألف برميل يومياً لأكثر من أربعة أشهر.

يأتي استئناف الإنتاج بالحقل بعد التغيرات العسكرية الأخيرة. وكانت قد أغلقت حقول نفط وموانئ منذ يناير/كانون الثاني، مما أوقف معظم إنتاج ليبيا وحجب إيرادات بمليارات الدولارات.

وقالت مؤسسة النفط إن الإنتاج عاد إلى حقل الشرارة "بعد مفاوضات طويلة قامت بها المؤسسة لفتح صمام الحمادة الذي تم إغلاقه بشكل غير قانوني في شهر يناير الماضي".