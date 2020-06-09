موديز تخفض توقعاتها لبرميل النفط إلى 35 دولارا في 2020

خفضت وكالة موديز توقعاتها لمتوسط سعر خام برنت خلال العام الجاري إلى 35 دولارا للبرميل العام الجاري، وإلى 45 دولارا للبرميل في 2021، وهو ما يمثل انخفاضا بنحو 8 دولارات من توقعاتها في مارس الماضي.

وقالت الوكالة في تقرير حديث، صدر اليوم الثلاثاء، واطلعت عليه "العربية نت" إن استمرار أسعار النفط المنخفضة لفترة طويلة، سيضعف الأوضاع المالية للمصدرين ومراكزهم الخارجية.

وخفضت الوكالة نطاق سعر النفط على المدى المتوسط ليتراوح بين 45 و65 دولارا للبرميل، مقارنة بـ 50 و70 دولارا للبرميل في مارس الماضي.

وأوضحت الوكالة أن أكثر الدول المصدرة للنفط عرضة للمخاطر هي سلطنة عمان، والعراق، وأنغولا، وجمهورية الكونغو.