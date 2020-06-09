 النرويج تخفض إنتاجها دون تغيير بعد تمديد اتفاق أوبك+

أشارت وزارة النفط النرويجية إلى أنها لا تعتزم تغيير خططها الحالية لخفض الإنتاج وذلك عقب اتفاق مجموعة أوبك+ على تمديد تقليص غير مسبوق في الإنتاج حتى نهاية يوليو المقبل.

وستخفض النرويج الإنتاج بـ250 ألف برميل يوميا في يونيو وبـ134 ألف برميل يوميا في النصف الثاني من العام الحالي.



وتحدد سقف إنتاج البلاد النفطي عند 1.6 مليون برميل يومياً في يونيو و 1.7 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من العام.

يُذكر أن أوبك+ كانت قد اتفقت السبت الماضي على مد أجل اتفاق تقليص الإمدادات العالمية بالسوق حوالي 10% لشهر ثالث حتى نهاية يوليو ، ما دعم سعر خام برنت ليتجاوز 43 دولارا للبرميل.