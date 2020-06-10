تراجع أسعار النفط بضغط زيادة المخزونات

انخفضت أسعار النفط الأربعاء أكثر من 2% صوب 40 دولاراً للبرميل بعدما أظهر تقرير زيادة مخزونات الخام في الولايات مما جدد المخاوف بشأن فائض المعروض وضعف الطلب بسبب أزمة فيروس كورونا.

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وارتفعت مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية حيث ارتفع مخزون الخام 5.7 برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو حزيران إلى 538.1 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز تراجعا قدره 1.7 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 2.3 مليون برميل في أحدث أسبوع، بحسب الإدارة.

وارتفع معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير 177 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وزاد معدل استغلال طاقة المصافي 1.3 نقطة مئوية.

وزادت مخزونات البنزين الأميركية 866 ألف برميل على مدار الأسبوع إلى 258.7 مليون برميل، وفقا لإدارة المعلومات، وذلك مقارنة مع ارتفاع 71 ألف برميل توقعه المحللون في استطلاع رويترز.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 1.6 مليون برميل إلى 175.8 مليون برميل، في حين كان المتوقع ارتفاعها ثلاثة ملايين برميل.

وزاد صافي واردات الولايات المتحدة من الخام مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي.

ونزلت خام برنت 70 سنتا ما يعادل 1.7% إلى 40.48 دولار للبرميل بحلول الساعة 1210 بتوقيت غرينتش. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 84 سنتا ما يوازي 2.2% إلى 38.10 دولار للبرميل.

وارتفع الخامان لأعلى مستوى في 3 أشهر يوم الاثنين. وارتفع خام برنت لأكثر من مثليه منذ أن هوى لأقل مستوى في 21 عاما عند 16 دولارا للبرميل في إبريل نيسان. لكن بعض المحللين يعتقدون أن السوق ارتفعت أكثر من اللازم مع استمرار جائحة كورونا.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق في أواندا "مع انخفاض أسواق الأسهم وتأثير الكثير من الأنباء الجيدة على أسعار النفط عند هذه المستويات، لم يكن مفاجئا أن تهتز ثقة سوق النفط قليلا".