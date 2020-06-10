مستثمرون ربحوا مليار دولار من انهيار النفط

قال مصدر مطلع على البيانات المالية لغولدمان ساكس يوم الأربعاء إن وحدة السلع الأولية بالمجموعة حققت إيرادات تجاوزت المليار دولار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية مايو أيار، إذ وضع المتعاملون رهاناتهم على أساس انهيار في أسعار النفط.

وقال المصدر إن المكاسب جاءت بشكل كبير من تعاملات النفط، وإن ساهمت فيها أيضا سلع أخرى مثل الغاز الطبيعي والكهرباء والمعادن النفيسة.

هوت أسعار النفط لأدنى مستوياتها في سنوات في موجة بيع حادة أوائل مارس آذار، لتنزل العقود الآجلة للخام الأميركي في مرحلة ما دون الصفر بكثير إذ تخلى المتعاملون الهلعون عن المراكز بعد أن خلصوا إلى أن كثيرين سيضطرون إلى تسلم نفط لا يتوافر مكان لتخزينه.

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وبحسب بلومبيرغ نيوز التي كانت أول من أورد رقم المليار دولار نقلا عن مصادر مطلعة، فإن غالبية الزيادة جاءت من تعاملات في النفط أشرف عليها الشريك المقيم في سنغافورة شين شياو وأنتوني ديويل في لندن في ظل الانهيار في أسعار الخام.

تكبد الكثير من الصناديق وشركات السمسرة خسائر ثقيلة في موجة البيع، والتي نجمت عن تراجع حركة السفر البري والجوي بسبب إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال باتريك لينيهان المتحدث باسم غولدمان لرويترز "نحن صناع سوق... وكما هو الحال دائما نبذل قصارى جهدنا لمساعدة عملائنا على إدارة المخاطر".