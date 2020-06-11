أميركا تشتري 126 ألف برميل لاحتياطي النفط الاستراتيجي

قالت وزارة الطاقة الأميركية يوم أمس الأربعاء إنها اشترت 126 ألف برميل من الخام لاحتياطي النفط الاستراتيجي، مع سعي الحكومة لمساعدة منتجي النفط الذين يكابدون الأمرين من جراء تراجع الطلب على الوقود بسبب فيروس كورونا.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمر في مارس الوزارة بملء الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، وهو ما كان سيستلزم شراء 77 مليون برميل. لكن وزارة الطاقة ألغت خطة لشراء 30 مليون برميل كخطوة أولى بعد أن رفض الكونجرس تمويلها.



وقالت الوزارة الشهر الماضي إنها ستشتري ما يصل إلى مليون برميل من الخام منخفض الكبريت للاحتياطي من أجل مساعدة الشركات المنتجة الصغيرة والمتوسطة.



وأوضحت الوزارة أنها اشترت النفط من شل للتجارة، وهي وحدة أميركية لشركة شل وردت الخام من شركات إنتاج أميركية صغيرة ومتوسطة.