واردات الصين من النفط الأميركي ستبلغ مستوى قياسياً في يوليو

أظهرت بيانات رفينيتيف أن من المقرر أن تستورد الصين كمية قياسية من النفط الخام الأميركي في يوليو، إذ سيجري تسليم الشحنات التي اقتنصها صائدو الصفقات خلال اضطراب للأسعار في أبريل لأكبر مستورد في العالم للخام.



وتظهر البيانات أن ما يُقدر بواقع 2.68 مليون طن من الخام الأميركي ستصل إلى ثاني أكبر مستهلك في العالم للنفط في يوليو. ويمثل ذلك قفرة بواقع ستة أمثال الشهرين السابقين ويزيد عن مستوى قياسي سابق بلغ ما يزيد قليلا فحسب عن مليوني طن في يناير 2018.



واشترت شركات التكرير الصينية بالأساس الشحنات في أبريل حين انخفضت درجات الخام الأميركي مسجلة أكبر خصم نقدي على الإطلاق في السوق. وبدأت بكين منح إعفاء من الرسوم الجمركية للواردات الأميركية اعتبارا من مطلع مارس.



وتظهر البيانات أن واردات الصين الكلية من الخام تتجه لتسجيل مستوى قياسي جديد في يونيو، متجاوزة المستوى القياسي السابق المسجل في مايو البالغ 48 مليون طن.