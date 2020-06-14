رويترز: العراق يبلغ شركات عالمية بخفض إنتاجه النفطي

قال وزير النفط العراقي إن بلاده تستهدف تصدير مليونين وثمانمئة ألف برميل من الخام في يونيو، مضيفا أن بلاده حريصة على الالتزام بحصتها في اتفاق خفض الإنتاج.

وأضاف "إحسان عبد الجبار" أن الوزارة طلبت من حكومة كردستان تصدير ثلاثمئة وسبعين ألف برميل يوميا من الخام بحد أقصى. كما صرحت مصادر لوكالة رويترز، إن الحكومة طلبت من شركات النفط العاملة في أراضيها تخفيض الإنتاج لشهر يونيو. حيث اتفقت مع شركة بريتيش بتروليوم على خفض الإنتاج من حقل الرميلة نحو 140 ألف برميل يوميا في يونيو، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن مصادر لم تسمها.

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وذكر مصدران لرويترز أن العراق اتفق مع لوك أويل الروسية على خفض الإنتاج من حقل غرب القرنة 2 النفطي 50 ألف برميل يوميا لخفض الإنتاج إلى 275 ألف برميل يوميا في يونيو.

كما اتفق العراق بحسب المصدرين، مع إكسون موبيل على خفض إنتاج النفط الخام من حقل غرب القرنة 1 النفطي 70 ألف برميل يوميا إضافية لخفض الانتاج لنحو 350 ألف برميل يوميا في يونيو.

كان العراق تعهد بتعويض معدل التزامه باتفاق خفض إنتاج النفط، العالمي الذي يشمل دول تحالف أوبك+ الذي يضم دول المنظمة وروسيا ودول أخرى من خارج المنظمة.

وتقلص أوبك+ الإمدادات 9.7 مليون برميل يومياً وهو ما يعادل نحو 10% من الطلب العالمي على النفط قبل جائحة كورونا، وجرى تمديد خفض الإنتاج لشهر يوليو المقبل.