الإمارات: بدون موجة كورونا ثانية طلب النفط سيتعافى

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي الاثنين إنه واثق بأن دول مجموعة أوبك+ التي أظهرت امتثالا ضعيفا للتخفيضات الإنتاجية المتفق عليها ستفي بتعهداتها، مضيفا أنه توجد علامات على أن الطلب على النفط يرتفع، بينما تخفف بعض الدول إجراءات العزل العام.

واتفقت منظمة أوبك وحلفاء لها في مقدمتهم روسيا، يشكلون ما يعرف بمجموعةأوبك+، هذا الشهر على تمديد تخفيضات إنتاجية قدرها 9.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية يوليو تموز. وطالبوا أيضا أولئك الذين لم يمتثلوا حتى الآن بأن يعوضوا عن ذلك بتخفيضات إضافية لاحقا.

وفي ندوة على الإنترنت نظمها مجلس الأطلسي، قال المزروعي "ما لم يكن لدينا موجة أخرى من كوفيد-19، فإنني أعتقد أننا سنرى تعافي الطلب بوتيرة مناسبة للتخفيضات التي قمنا بتنفيذها".