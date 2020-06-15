جازبروم نفت: العراق لم يطلب منها خفض إنتاج النفط

قالت جازبروم نفت الروسية إنها خفضت إنتاجها 19% في إطار اتفاق أوبك+.

وأشارت إلى أن تخفيضاتها تؤثر بشكل رئيسي على حقول النفط المستنفدة، بحسب ما ورد في "رويترز".



ونوهت بأنها تفضل تطبيق التخفيضات في الآبار التي يمكن أن يعود إنتاجها سريعا إلى طبيعته.

موضوع يهمك قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، إن بلاده تستهدف تصدير 2.8 مليون برميل من الخام في يونيو، مضيفاً أن بلاده حريصة... العراق: سنصدر 2.8 مليون برميل نفط يوميا في يونيو طاقة





إلى ذلك، قالت إن العراق لم يطلب منها خفض إنتاج النفط هناك أو في كردستان.

من جهته، قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن بلاده تستهدف تصدير 2.8 مليون برميل من الخام في يونيو، مضيفاً أن بلاده حريصة على الالتزام بحصتها في اتفاق خفض الإنتاج.

وأضاف عبد الجبار أن الوزارة طلبت من حكومة كردستان تصدير 370 ألف برميل يوميا من الخام بحد أقصى.

كما صرحت مصادر لوكالة رويترز، أن الحكومة طلبت من شركات النفط العاملة في أراضيها تخفيض الإنتاج لشهر يونيو.

واتفقت وزارة النفط مع BP على خفض الإنتاج من حقل الرميلة بـ 140 ألف برميل يوميا.

كما اتفقت مع Exxon Mobil على خفض الإنتاج من حقل غرب القرنة 1 بـ 70 ألف برميل يوميا، فيما اتفقت مع Luke Oil على خفض إنتاج حقل غرب القرنة 2 بمقدار 50 ألف برميل يوميا.