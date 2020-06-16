أميركا.. توقعات بهبوط إنتاج النفط الصخري لأدنى مستوى في عامين

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقرير شهري إن إنتاج النفط من التشكيلات الصخرية السبعة الرئيسية في الولايات المتحدة من المتوقع أن ينخفض إلى 7.63 مليون برميل يومياً بحلول يوليو، وهو ما سيكون أدنى مستوى في حوالي عامين.



ومن المتوقع أن يهبط الإنتاج في كل التشكيلات السبعة. وأظهرت البيانات أن من المتوقع أن يواصل الإنتاج في حوض برميان في تكساس ونيو مكسيكو، أكبر منطقة للنفط الصخري، الهبوط لرابع شهر على التوالي ليصل إلى 4.26 مليون برميل يومياً وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ مايو ِ2019.



ومن المتوقع أن يهبط مجمل إنفاق شركات النفط الصخري بنسبة 35%. وسجل عدد الحفارات النفطية النشطة في أميركا مؤخراً مستوى قياسيا منخفضا ومن المتوقع أن يهبط الإنتاج بحوالي 91 ألف برميل يوميا في يوليو.



ووفقا لبيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، انخفض عدد حفارات النفط والغاز النشطة في أميركا، وهو مؤشر أولي للإنتاج مستقبلا، إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 279 في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من يونيو.



ومن ناحية أخرى، توقعت إدارة معلومات الطاقة أن إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سيهبط لرابع شهر على التوالي إلى 80.6 مليار قدم مكعبة يومياً في يوليو.