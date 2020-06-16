وكالة الطاقة ترفع توقعاتها للطلب على النفط في 2020

قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء إن التخزين العائم للنفط الخام في مايو تراجع 6.4 مليون برميل عن الشهر السابق إلى 165.8 مليون برميل.

وأضافت الوكالة أن مخزونات الحكومات زادت نحو مليوني برميل في الربع الأول، معظمها مخزون منتجات في أوروبا، وأن مخزونات الدول المتقدمة زادت 148.7 مليون برميل إلى 3.137 مليار برميل، بما يزيد208.3 مليون فوق متوسط 5 سنوات.

وتراجع استهلاك قطاع التكرير العالمي 6.6 مليون برميل عن الشهر السابق إلى 68.8 مليون برميل في أبريل ثم انخفض مليون برميل أخرى في مايو.

وبحسب وكالة الطاقة الدولية فإن أنشطة التكرير بصدد التراجع 5.4 مليون برميل في 2020 لكنها ستزيد 5.3 مليون برميل في 2021.

فيما يخص معروض النفط الأميركي قالت الوكالة إنه بصدد الانخفاض 900 ألف برميل في 2020 و300 ألف برميل أخرى في 2021 ما لم ترتفع أسعار الخام.

وتراجع معروض النفط العالمي تراجع 11.8 مليون برميل في مايو، ودول أوبك+ قلصت الإنتاج 9.4 مليون برميل.

ورفعت وكالة الطاقة توقعها للطلب النفطي في 2020، نحو 500 ألف برميل في ضوء الطلب الصيني والهندي أثناء الإغلاقات.

الوكالة توقعت أن يؤثر تراجع تسليمات وقود الطائرات والكيروسين على الطلب النفطي لنهاية 2022 على الأقل.

وذكرت أن الطلب على النفط في 2021، سيزيد5.7 مليون برميل، وهو ما سيظل دون 2019.