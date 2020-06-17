إنتاج "أوبك" انخفض 6.4 مليون برميل في مايو الماضي

توقعت منظمة أوبك أن ينخفض الطلب العالمي على النفط 6.4 مليون برميل بالنصف الثاني.

وأبقت المنظمة في تقريرها الشهري على توقعاتها بانخفاض الطلب العالمي على النفط في 2020 بمقدار 9.07 مليون برميل بسبب أزمة كورونا.

أوبك قالت إن الطلب العالمي على النفط سينخفض 6.4 مليون برميل في النصف الثاني من 2020 مقابل 11.9 مليون برميل في النصف الأول من 2020، مع توقعات "بتعاف تدريجي" حتى نهاية العام.

وقالت إن إنتاجها النفطي انخفض 6.3 مليون برميل في مايو إلى 24.195 مليون برميل استنادا إلى مصادر ثانوية، مع تنفيذ المنظمة خفضا قياسيا للإمدادات.

وتوقعت انخفاض إمدادات النفط في 2020 من المستقلين بمقدار 3.23 مليون برميل مقابل تقديرات سابقة بانخفاض 3.53 مليون برميل.

وقامت منظمة أوبك بتقليص توقعات الطلب على نفطها في 2020 إلى 23.6 مليون برميل، بانخفاض 700 ألف مقارنة مع توقعات سابقة.

أوبك ذكرت أن مخزونات النفط التجارية في الدول الصناعية ارتفعت 107.7 مليون برميل في أبريل بزيادة 140.6 مليون برميل فوق أحدث متوسط لخمس سنوات.