ارتفاع مخزونات نفط أميركا بـ 1.2 مليون برميل يومياً

قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت 1.2 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي جديد.

من جهتها ذكرت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، أن مخزونات النفط التجارية في الدول الصناعية ارتفعت 107.7 مليون برميل في أبريل بزيادة 140.6 مليون برميل فوق أحدث متوسط لخمس سنوات.

يأتي هذه وسط توقعات قوية بتعافي الطلب العالمي على النفط، مع بدء استئناف الأنشطة الاقتصادية بشكل جزئي في مختلف أنحاء العالم، بعد مرحلة الاحترازات الوقائية الشديدة من فيروس كورونا.

كما أن توقعات تعافي الطلب مرتبطة بتعافي بعض القطاعات التي تضررب من الجائحة.