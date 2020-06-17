قفزة بالمخزونات ومخاوف من كورونا تهبطان بالنفط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، فيما أظهرت بيانات نمو مخزونات الخام والوقود الأميركية ما يثير إمكانية حدوث فائض في المعروض فيما تهدد موجة ثانية محتملة لجائحة فيروس كورونا بوقف تعافي الطلب.

ونزلت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.7% إلى 40.67 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:56 بتوقيت غرينتش، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا ما يوازي 1.1% إلى 37.95 دولار للبرميل.

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وزاد الخامان القياسيان أكثر من 3% يوم الثلاثاء بعدما رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعات الطلب على النفط في 2020 إلى 91.7 مليون برميل يوميا، وسجلت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة قفزة قياسية في مايو أيار.

لكن ارتفاع مخزونات الخام والوقود الأميركية أثار حالة من القلق بشأن فائض المعروض وضغط على أسعار النفط مع تجاوز حالات الإصابة بفيروس كورونا 8 ملايين عالميا وتسجيل عدد من الولايات الأميركية زيادة في حالات الإصابة.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي زيادة مخزونات الخام بمقدار 3.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من يونيو حزيران إلى 543.2 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 152 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات البنزين بواقع 4.3 مليون برميل بينما زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 919 ألف برميل.