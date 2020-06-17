مؤسسة النفط الليبية تدعو لتحييد قطاع النفط عن أي مساومات

دعت المؤسسة الليبية للنفط إلى تحييد قطاع النفط عن أي مساومات، في ظل الصراع الدائر في البلاد.

دعوة مؤسسة النفط الليبية تأتي بعد أيام من إغلاق حقل الشرارة النفطي الليبي العملاق أُغلق مرة أخرى بعد أيام من إعادة تشغيله، بعد إغلاق طويل.

وقالت مصادر إن قوات موالية لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" وراء هذا الإغلاق الأحدث.

وكانت القوات أغلقت معظم حقول النفط الليبي في يناير/كانون الثاني.

وفي 10 يونيو الجاري أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إغلاق حقل الفيل النفطي الليبي بعد أيام قليلة من استئناف العمليات به في أعقاب توقف دام شهورا.

وذكرت المؤسسة أن جماعة مسلحة أغلقت الحقل.