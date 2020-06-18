أوبك+: العراق تعهد بالتعويض عن زيادة إنتاج نفط مايو

قال مصدر في أوبك+ لرويترز إن العراق تعهد بالالتزام الكامل بحصته من إنتاج النفط والتعويض في الأشهر المقبلة عن زيادة قدرها 570 ألف برميل يوميا في إنتاج مايو/أيار.

جاء ذلك أثناء اجتماع تعقده عن بعد لجنة وزارية لتحالف أوبك+ اليوم الخميس.

وأشارت مسودة البيان إلى أن العراق وكازاخستان يقدمان إلى أوبك+ خططا بشأن التعويض عن زيادة إنتاج النفط.

ووفق المسودة، فإن الاجتماع التالي للجنة المراقبة الوزارية المشترك لتحالف أوبك+ سينعقد في 15 يوليو.

ولم توصي لجنة أوبك+ بتمديد تخفيضات إنتاج النفط غير المسبوقة حتى نهاية أغسطس، بحسب البيان.