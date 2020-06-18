جودي: ارتفاع صادرات الخام السعودية لـ10.23 مليون ب/ي

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، ارتفاع صادرات السعودية من النفط الخام في أبريل/نيسان إلى 10.237 مليون برميل يوميا من 7.391 مليون برميل يوميا في مارس/آذار.

وأفادت الأرقام الرسمية أن إنتاج المملكة من الخام زاد 2.274 مليون برميل يوميا إلى 12.007 مليون برميل يوميا في أبريلمنيسان.

وارتفعت الصادرات 2.846 مليون برميل يوميا إلى 10.237 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان، بينما انخفضت مخزونات الخام 12.747 مليون برميل إلى 143.502 مليون برميل، بحسب ما ورد في "رويترز".

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وتراجع استهلاك مصافي التكرير المحلية في السعودية 0.128 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان إلى 1.84 مليون برميل يوميا، في حين زاد الحرق المباشر للخام 76 ألف برميل يوميا إلى 355 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان.



وتقدم الرياض وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بيانات الصادرات الشهرية إلى مبادرة البيانات المشتركة "جودي" التي تنشرها على موقعها الإلكتروني.



واتفقت أوبك وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، على تخفيضات قياسية للإنتاج سارية منذ أول مايو/أيار لدعم الأسعار وسط تراجع الطلب بسبب جائحة كورونا.

وينص الاتفاق على خفض إمدادات أوبك+ 9.7 مليون برميل يوميا في مايو/أيار ويونيو/حزيران. واتفق التحالف في السادس من يونيو/حزيران على تمديد تلك الخفيضات لشهر إضافي حتى نهاية يوليو/تموز.

وجاء اتفاق الخفض بعد انهيار اتفاق سابق بشأن المعروض في مارس/آذار، وهو ما زادت بعده السعودية الإمدادات في معركة على الحصص السوقية.

ووفقا لمسح نشرته رويترز في ابريل/نيسان، ضخت دول أوبك الثلاث عشرة 30.25 مليون برميل يوميا في المتوسط في ذلك الشهر، بزيادة 1.61 مليون برميل يوميا عن الرقم المعدل لشهر مارس/آذار.