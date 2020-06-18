اليابان: خفض إمدادات "أوبك+" يوازن ضعف الطلب على النفط

قال رئيس اتحاد صناعة البترول في اليابان اليوم الخميس، إن خفض إمدادات دول أوبك+ يوازن ضعف طلب اليابان على النفط حالياً.



وقال تسوتومو سوجيموري رئيس الاتحاد في مؤتمر صحفي "إذا انتعش الطلب على الوقود بوتيرة أسرع وإذا احتجنا إلى المزيد من الخام، نستطيع دوماً شراء النفط من السوق الفورية".



وأضاف سوجيموري الذي يشغل أيضا منصب رئيس شركة جيه.إكس.تي.جي هولدنجز أن طلب اليابان على البنزين وزيت الغاز يرتفع منذ مايو مع رفع القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا بشكل تدريجي، على الرغم من أن الطلب على وقود الطائرات ما زال فاترا.