بعد 20 عاماً.. إيني الإيطالية تودع العمل بهذه الدولة

تعتزم شركة إيني الإيطالية التخارج بصورة نهائية من باكستان بعد أن نشطت بها على مدار 20 عاما، إذ قالت مصادر لوكالة بلومبيرغ الأميركية إن الشركة الإيطالية، التي تنشط في قطاع الطاقة بقطاعي المنبع والمصب، تعمل مع مستشار مالي لتقييم أصولها في محفظتها الاستثمارية بباكستان.

وقالت مصادر للوكالة إن عملية التقييم تشمل أصول الشركة في حقول "بهيت" و"باده را" و"كادانوري"، بالإضافة إلى مرافق المعالجة التابعة وعديد الأصول غير التشغيلية، بالإضافة إلى 4 عقود امتياز استكشافية ونحو 8 عقود لتطوير الإنتاج في مناطق الامتياز.

وتنتج إيني الإيطالية نحو 37 مليار متر مكعب من الغاز سنويا في باكستان، بحسب موقع الشركة الإلكتروني والذي يوضح أيضا أن الشركة لديها محطة لتوليد الكهرباء تم افتتاحها العام الماضي بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 20 جيجاوات.

وتبلغ القيمة السوقية للشركة المدرجة في بورصة روما نحو 36 مليار دولار مع ارتفاع أسهمها في ختام تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 0.5%.

وأضافت المصادر للوكالة إن المفاوضات بشأن البيع المحتمل للأصول مازالت في مراحلها الأولى في وقت امتنع به متحدث باسم الشركة من التعقيب على الأمر.

وأوضح أحد المصادر أن المناقشات بشأن البيع المحتمل للأصول قد يتم إلغاؤها إذا لم تتلق الشركة الإيطالية العرض المناسب.

ويأتي الخروج المحتمل لشركة إيني الإيطالية من باكستان في وقت تسطحت به معدلات إنتاج الغاز بالبلاد حول مستويات قياسية خلال السنوات القليلة الماضي.

وسيمثل خروج إيني أيضا خطوة شبيهة لقيام شركات الطاقة الكبرى بيع أصولها في باكستان ففي العام 2018 باعت شركة OMV AG النمساوية شركات أنشطة المنبع التابعة لها لشركة United Energy Group التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها في صفقة بلغ قوامها نحو 158 مليون يورو ما يوازي نحو 177 مليون دولار أميركي.