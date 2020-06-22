استئناف إنتاج نفط المنطقة المقسومة مطلع الشهر المقبل

قال عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في شركة نفط الخليج الكويتية، يوم الاثنين إن السعودية والكويت تخططان لاستئناف تشغيل حقلي الخفجي والوفرة النفطيين اللذين تتشاركان في تشغيلهما في أول يوليو تموز المقبل.

وقال لرويترز إن حقل الخفجي الذي توقف لمدة شهر اعتبارا من أول يونيو حزيران سوف يعود بإنتاج 80 ألف برميل يوميا في أول يوليو تموز.

ونفط الخليج هي الشركة المسؤولة عن إدارة العمليات في المنطقة المقسومة عن الجانب الكويتي.

وأضاف أن من المتوقع أن يصل إنتاج حقل الخفجي إلى 100 ألف برميل يوميا بعد شهرين من تشغيله وصولا إلى 175 ألفا بنهاية 2020.

وأوضح الشمري أن حقل الوفرة سوف يعود للإنتاج للمرة الأولى بعد إيقافه منذ سنوات، بعشرة آلاف برميل يوميا في أول يوليو تموز ثم يصل إلى 40 ألف برميل يوميا خلال أسبوعين وصولا إلى 70 ألف برميل يوميا في نهاية أغسطس آب ثم 145 ألف برميل يوميا بنهاية 2020.