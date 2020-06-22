روسيا: سعر 40-50 دولارا لبرميل النفط عادل ومتوازن

قال نائب وزير الطاقة الروسي، بافيل سوروكين، اليوم الاثنين، إن بلاده ترى أن سعر النفط بين 40-50 دولارا للبرميل عادل ومتوازن، بحسب ما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

إلى ذلك، رفع بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش توقعاته لخام برنت في 2020 إلى 43.70 دولار للبرميل من 37 دولارا للبرميل، ولخام غرب تكساس الوسيط إلى 39.70 دولار للبرميل من 32 دولارا.

موضوع يهمك رفع بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش توقعاته لخام برنت في 2020 إلى 43.70 دولار للبرميل من 37 دولارا للبرميل، ولخام غرب تكساس... هذه توقعات بنك أوف أميركا لخام برنت في 2020 و2021 طاقة





كما رفع توقعاته لخام برنت في 2021 إلى 50 دولارا ولخام غرب تكساس الوسيط إلى 47 دولارا للبرميل، بحسب ما ورد في "رويترز".



أما لتوقعات 2022، فعدل بنك أوف أميركا توقعاته لخام برنت في 2022 إلى 55 دولارا للبرميل من 50 دولارا، ولخام غرب تكساس الوسيط إلى 50 دولارا للبرميل.

وأوضح أن رؤيته الإيجابية تعكس مساراً أسرع لتعافي الطلب، وتخفيضات عالمية كبيرة للإنفاق الرأسمالي وقوة تحالف أوبك+.