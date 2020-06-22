هذه توقعات بنك أوف أميركا لخام برنت في 2020 و2021

رفع بنك أوف أميركا غلوبال ريسيرش توقعاته لخام برنت في 2020 إلى 43.70 دولار للبرميل من 37 دولارا للبرميل، ولخام غرب تكساس الوسيط إلى 39.70 دولار للبرميل من 32 دولارا.



كما رفع توقعاته لخام برنت في 2021 إلى 50 دولارا ولخام غرب تكساس الوسيط إلى 47 دولارا للبرميل، بحسب ما ورد في "رويترز".



أما لتوقعات 2022، فعدل بنك أوف أميركا توقعاته لخام برنت في 2022 إلى 55 دولارا للبرميل من 50 دولارا، ولخام غرب تكساس الوسيط إلى 50 دولارا للبرميل.

موضوع يهمك انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تنامي المخاوف من أن يتوقف تعافي الطلب على الوقود في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا... برنت عند 42 دولاراً للبرميل وسط مخاوف من تراجع الطلب طاقة





وأوضح أن رؤيته الإيجابية تعكس مساراً أسرع لتعافي الطلب، وتخفيضات عالمية كبيرة للإنفاق الرأسمالي وقوة تحالف أوبك+.

إلى ذلك، انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تنامي المخاوف من أن يتوقف تعافي الطلب على الوقود في ظل زيادة الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم مما طغى على خفض الإمدادات من منتجين رئيسيين.

ونزل خام القياس العالمي برنت 11 سنتا أو ما يعادل 0.3% إلى 42.03 دولار، بينما سجل الخام الأميركي 39.69 دولار للبرميل ليفقد 14 سنتا أو ما يوازي 0.4%.

وارتفع العقدان نحو 9% الأسبوع الماضي.

وفي كندا والولايات المتحدة، انخفض عدد حفارات النفط والغاز العاملة لمستوى قياسي الأسبوع الماضي حتى فيما شجع ارتفاع أسعار النفط بعض المنتجين لاستئناف عمليات الحفر.