"كهرباء الشارقة" تنجز شبكة الغاز الطبيعي في الرحمانية

أنجزت هيئة كهرباء ومياه الشارقة شبكة الغاز الطبيعي في جميع مناطق الرحمانية، بطول 305 كيلومترات، ليصل طول الشبكة في مدينة الشارقة 1750 كم.

كما تعمل حالياً على تنفيذ خط استراتيجي من محطة الرحمانية، إلى منطقة مويلح التجارية، بطول 16 كم، لخدمة المنطقة وعدد من المناطق والمشاريع التطويرية.

وتعمل الهيئة حالياً على توصيل الخدمات لأهالي مناطق الرحمانية، والاستفادة من محطة ضخ الغاز الطبيعي، التي تم تشغيلها، حيث تم توصيل الخدمات لعدد 700 فيلا سكنية لأهالي الرحمانية، وجار التوصيل لباقي المباني، كما تم البدء في تنفيذ شبكة الغاز الطبيعي لمناطق السيوح، وسيتم البدء في تنفيذ الشبكة للمشاريع التطويرية، بحسب ما ورد في صحيفة "الاتحاد".

وأوضح رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة راشد الليم، أن شبكة الغاز الطبيعي ومحطة الضخ تعمل وفق أفضل المواصفات الفنية، ويتم عمل دراسات مستمرة لإنشاء محطات وتنفيذ تمديدات بمدينة الشارقة، وذلك لتوفير خدمات الغاز الطبيعي لجميع المناطق والتوسعات بالمدينة.

حيث ارتفع عدد محطات ضخ وتوزيع الغاز الطبيعي في إمارة الشارقة، ليصل إلى 5 محطات تعمل وفق أفضل المواصفات العالمية، وتشمل محطة المجاز، ودوار الصناعية الخامس، ومحطة الرحمانية الجديدة، ومحطة كلباء، ومحطة خورفكان.

وأشار إلى أن عدد المشتركين في خدمات الغاز الطبيعي بإمارة الشارقة تجاوز 300 ألف مشترك، وأن الهيئة مستمرة في التوسعات لشبكة الغاز الطبيعي في المناطق الجديدة بمدينة الشارقة والمنطقة الشرقية في كلباء وخورفكان.