"كورونا" يهوي بإنتاج مصر من النفط لأدنى مستوى بـ11 عاما

أظهرت بيانات رسمية حديثة، تراجع الإنتاج النفطي لمصر خلال مارس وأبريل 2020 إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2009، أي في نحو 11 عاما، وذلك بالتزامن مع تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة المصرية منذ منتصف شهر مارس الماضي.

ووفقاً للبيانات الرسمية المتاحة من مبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط "جودي"، فقد بلغ إنتاج مصر من النفط نحو 598.95 ألف برميل يومياً خلال شهر أبريل الماضي، مقابل نحو 631.14 ألف برميل يومياً في أبريل من العام 2019.

وفي مارس الماضي، بلغ إنتاج مصر من النفط نحو 594.62 ألف برميل يومياً، مقابل 612.3 ألف برميل يومياً في فبراير وكذلك في يناير من العام الجاري.

وخلال شهر أبريل الماضي بلغ 17.9 مليون برميل مقابل 18.93 مليون برميل في أبريل المقارن، وفقاً لحسابات مباشر باستخدام البيانات المتاحة.

وتنتج مصر ما يتراوح بين 55 و60% من إجمالي احتياجاتها من المشتقات البترولية، وتقوم باستيراد الفارق من الوكلاء والموردين العالميين. ومنذ بداية العام الجاري، تراجع إنتاج مصر النفط بنسبة تراجع تبلغ نحو 2.5%، مقابل 614.52 ألف برميل يومياً في ديسمبر من العام 2019.

ويتصدر قطاع الصناعات التحويلية ومُنتجات البترول الوزن النسبي للقطاعات الاقتصادية التي تساهم في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالأسعار الثابتة، وذلك فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 / 2021.

وتشير البيانات والأرقام المتاحة إلى أن هذه القطاعات تساهم بنحو 16.6% من الناتج المحلي الإجمالى وذلك بقيمة 666.8 مليار جنيه، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 13.7%، ثم الزراعة بنسبة 11.3%، واستخراجات البترول والغاز الطبيعي والاستخراجات الأخرى بنسبة 10.3% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.