سلطان الجابر للعربية: صفقة أدنوك استقطبت 37 مليار درهم

أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الدكتور سلطان الجابر، أن الاتفاقية المعلن عنها مع ائتلاف عالمي لاستثمار 76 مليار درهم، في أصول أنابيب الغاز، تأتي في إطار استراتيجية الشركة لخلق وتعزيز القيمة، وتعظيم الاستفادة من أصول الشركة.

وأشار الجابر في مقابلة مع "العربية" إلى "وجود مؤشرات إيجابية لعودة النشاط الاقتصادي والطلب على النفط ومشتقاته، لكنه اعتبر أن من المبكر تحديد المستقبل الاقتصادي بشكل دقيق، برغم من ورود بيانات إيجابية حول الطلب على النفط من الصين وأوروبا وشمال أميركا تشير إلى عودة الطلب على النفط".

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وقال إن "اتفاق أوبك+ كان له دور إيجابي بتحقيق تعافي أسعار النفط ولا بد أن يمر بعض الوقت حتى يعود الطلب العالمي للتعافي من آثار جائحة كورونا".

وشرح أن الصفقة "تخلق قيمة وتعظم الاستفادة من الأصول، وجرى من خلالها إيجاد شركة جديدة تضم أنابيب الغاز بقيمة 76 مليار درهم، ونجحت أدنوك من خلال هذه الاتفاقية في استقطاب استثمارات مباشرة بقيمة 37 مليار درهم، فيما تبلغ مدة الاتفاقية 20 سنة مع احتفاظ أدنوك بحقوق التحكم والإدارة والتشغيل، بما يعكس نموذجا جديدا لاستراتيجية أدنوك في خلق القيمة من الأصول المتميزة التابعة لها وهذا يتطلب قدرة خاصة وتشريعات وقوانين متوفرة في دولة الإمارات".

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وقال إن صفقة اليوم "هي الأكبر والأحدث بالنسبة لأدنوك، كما أن خطة المجموعة المستقبلية ترتكز على الشراكات الاستراتيجية وخلق فرص استثمارية، موضحا أن استراتيجية أدنوك ساهمت في تعزيز المرونة والقدرة على التعامل مع المتغيرات الحالية، وهي دليل واضح في تحقيق القيمة واستقطاب استثمارات خارجية من خلال منهجية ذكية".

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وأشار إلى أن الاتفاقية تمثل واحدة من أكبر صفقات الاستثمار في أصول البنية التحتية للطاقة في العالم، موضحا أن شركاء الائتلاف مجتمعين سيحصلون على نسبة 49% في شركة "أدنوك لأنابيب الغاز ذ.م.م" التي تم إنشاؤها حديثاً والتي تمتلك فيها أدنوك حصة الأغلبية بواقع 51%.

وقال إن هذه الشركة الجديدة تمتلك حقوق استخدام 38 من خطوط الأنابيب بطول إجمالي يبلغ 982.3 كيلومتراً، وتتيح هيكلية الاتفاقية المبتكرة لأدنوك الاستفادة من رؤوس أموال عالمية مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بحق التحكم وملكية الأصول التي يشملها الاستثمار.

وأوضح أن هذه الاتفاقية تأتي "في أعقاب إنجاز أدنوك في العام الماضي لشراكة مع عدد من صناديق الثروة السيادية والمؤسسات الاستثمارية الرائدة في العالم للاستثمار في أصول البنية التحتية الخاصة بأنابيب نقل وتوزيع النفط" معتبرا أن هذه الاتفاقية والشراكة الاستراتيجية "تؤكد اهتمام المستثمرين الكبير بأصول أدنوك ذات العوائد الكبيرة والمخاطر المنخفضة، كما أنها تمثل نموذجاً للاستثمارات الضخمة في مجال الطاقة والبنية التحتية على مستوى دولة الإمارات والمنطقة".

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وأضاف الجابر أن "هذه الشراكة النوعية تعزز الدور الحيوي لأدنوك شريكاً مثالياً جاذباً للمستثمرين، كما ترسخ مكانة دولة الإمارات وسجلها الطويل في استقطاب للاستثمارات الخارجية المباشرة في المنطقة، حتى في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم".

يذكر أن مجموعة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" كشفت اليوم عن إبرام اتفاقية مع ائتلاف يضم عدداً من كبار المستثمرين العالميين في مشاريع البنية التحتية وصناديق الثروة السيادية والمعاشات هم: "جلوبال إنفراستركشر بارتنرز"، و"بروكفيلد لإدارة الأصول"، و"صندوق الثروة السيادية السنغافوري"، و"مجلس صندوق معاشات التقاعد لمعلمي مقاطعة أونتاريو"، و"إن إتش للاستثمار والأوراق المالية" و"سنام". وبحسب الاتفاقية، سيستثمر الائتلاف مبلغ 76 مليار درهم (20.7 مليار دولار أميركي) في مجموعة محددة من أصول أنابيب الغاز التي تمتلكها أدنوك.