الصين تستخرج نفطا ثوريا.. عديم اللون ويستخدم كوقود مباشرة

استخرجت شركة سينوبك، مكثفات نفط خام عديمة اللون وشفافة للمرة الأولى، وذلك من حقل شنغلي النفطي البحري التابع لها، وفقا لما نشرته صحيفة "سو هو نيوز" الصينية.

وأظهر الاختبار أن المحتوى المائي في عينات من هذه المكثفات النفطية هو (صفر)، كما أنها تتمتع بدرجة فائقة من النقاء، ويمكن استخدامها مباشرة كوقود، وهي أيضًا مادة خام عالية الجودة لاستخدامها في الصناعات الكيميائية.

لكن، النفط الصيني، ليس الأول عديم اللون عالميا، إذ أنتجت كل من كاليفورنيا بالولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق، وباكو في أذربيجان، ورومانيا، وسومطرة الإندونيسية هذا النفط الخام.

ويرتبط لون النفط الخام بعدد ذرات الكربون في جزيئات النفط الخام، فكلما زادت ذرات الكربون، كلما كان لون النفط الخام أغمق وكلما زادت الكثافة، قل احتمال تكريره إلى بنزين.

يقول قاو شي لونغ كبير الجيولوجيين في حقل شنغلي النفطي، إنه تم استخراج المكثفات النفطية من بئر تشنغبايشيا برقم 394، الذي دخل حيز التنمية رسميا في يوم 17 يونيو الحالي.

ويصل حجم الإنتاج اليومي للنفط فيه إلى 42 طنًا ويبلغ الإنتاج اليومي للغاز الطبيعي فيه 35 ألف متر مكعب، ويمكن استخدام المكثفات مباشرة كوقود، وهي أيضًا مادة خام عالية الجودة لصناعة تكرير النفط، وعادة ما يكون ناتج النافثا 60٪ -80٪ ، ومحصول الديزل 20٪ -40٪، ودرجة API (تشير إلى كثافة المنتجات البترولية) قياس واحد فوق الـ 50.