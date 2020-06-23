النفط بأعلى مستوى في 4 أشهر.. لهذه الأسباب

أكد الرئيس التنفيذي لشركة CMarkits لندن، الدكتور يوسف الشمري، في مقابلة مع "العربية" أن التعافي في الطلب على النفط تخطى التوقعات السابقة.

وأضاف أن الارتفاع في الطلب جاء بزيادة 5 ملايين برميل من تقديرات كانت تشير إلى 85 مليون برميل لتصل إلى 90 مليون برميل في يونيو 2020.

وسجلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء أعلى مستوى لها في نحو أربعة أشهر لتبلغ أعلى سعر منذ الثالث من مارس 2020. وقفز برنت بنسبة 1.7% إلى 43.8 دولار، فيما قفز خام غرب تكساس 1.8% إلى 41.48 دولار.

واعتبر الشمري أن دول العالم أصبح لديها في الوقت الحالي خبرة أكبر في مواجهة انتشار فيروس كورونا، وبالتالي فإن إمكانية إعادة الإغلاقات التامة للاقتصاد بدأت تتلاشى.

وتحدث عن الانخفاض المفرط في الإنتاج بالنسبة للنفط الصخري، بحسب آخر تقرير لوكالة معلومات الطاقة، بجانب الانخفاض إلى ما دون 190 حفارا نفطياً في أميركا.

واعتبر أن هناك تخفضيات مقبلة ستأتي من العراق ونيجيريا وكازاخستان، وتوقعات بتخفيض من أنغولا، وهذه مؤشرات تلتقطها الأسواق قبل حدوثها.

وأكد أن عودة الأنشطة التدريجية في مخلتف قطاعات الطاقة ستدعم بشكل واضح أسعار النفط.