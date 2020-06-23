الهند.. أدنى واردات للنفط في 9 سنوات

سجلت واردات الهند من النفط الخام في مايو أيار أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2011 مع قيام شركات التكرير التي لديها مخزونات وفيرة بتقليص المشتريات بعد تراجع متواصل في الطلب على الوقود.

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وأظهرت بيانات أولية حصلت عليها رويترز من مصادر بصناعة النفط أن الهند استوردت 3.18 مليون برميل يوميا من الخام في مايو أيار، بانخفاض حوالي 31% عن الشهر السابق ونحو 26% مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن السعودية ظلت أكبر مورد للنفط إلى الهند لثاني شهر على التوالي رغم أن الإمدادات من المملكة تراجعت بحوالي 28% من أبريل نيسان.

وأظهرت البيانات التي جمعتها رويترز أن واردات الهند من النفط العراقي هبطت 43% إلى حوالي 554 ألف برميل يوميا، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2016 .

وهوت الواردات من النفط الفنزويلي في مايو أيار إلى أدنى مستوى منذ يونيو حزيران 2011 .

وتراجعت حصة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في واردات الهند من الخام إلى أدنى مستوى على الإطلاق عند 71.3% بينما سجلت حصة النفط الأميركي مستوى قياسيا مرتفعا عند حوالي 8% في مايو أيار.