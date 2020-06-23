هذا ما فعلته أوبك+ بأعضائها غير الملتزمين بتخفيض الإنتاج

بدأت الدول التي كانت تقوم بإنتاج النفط بأكبر من حصتها المتفق عليها داخل منظمة أوبك وحلفائها، بتخفيض الإنتاج، كما بدأت تلك الدول بتوفير بيانات إنتاجها لباقي الأعضاء عن الطريقة التي ستتبعها لإجراء تخفيض إضافي لتعوض الإنتاج الزائد.

وقدمت كل من نيجيريا وأنغولا والغابون وبروني، خططا لإدارة منظمة أوبك في فيينا هذا الأسبوع، لتطلعهم على كيفية تخفيض الإنتاج، وفقا لمندوبين رفضوا الإفصاح عن أسمائهم.

وقدمت كل من العراق وكازاخستان خطة الإنتاج للفترة المقبلة، وذلك خلال اجتماع "أوبك +" الأسبوع الماضي.

وفي مطلع يونيو الجاري، اتفقت أوبك وحلفائها على تمديد خفض إنتاج النفط العالمي بنحو 9.7 مليون برميل يوميا، والذي تم الاتفاق عليه بسبب أزمة فيروس كورونا لمدة شهر واحد مع التأكيد على ضرورة امتثال المنتجين بالتخفيضات والحصص المقررة.

ولكن تطبيق هذا القرار لم يكن مكتملا. ففي اجتماع عقد الأسبوع الماضي، تعهدت الدول التي لم تفِ بتخفيض الإنتاج بالقيام بخفض إنتاج إضافي خلال الأشهر المقبلة. ويمثل هذا الخفض نحو 1.26 مليون برميل يوميا، وسيتم هذا الخفض خلال هذه الأيام وحتى شهر سبتمبر.

وأقل بقليل من هذا الخفض الإضافي، سيكون من نصيب العراق، والتي طبقت فقط 46% من خفض الإنتاج المتفق عليه، لتقليص الإنتاج بنحو 1.06 مليون برميل يوميا في مايو. وسيقوم العراق حاليا بخفض إنتاج إضافي بنحو 573 ألف برميل يوميا خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

وستقوم نيجيريا بخفض إنتاج إضافي قدره 45 ألف برميل يوميا خلال الفترة من يونيو حتى سبتمبر، وذلك بعد أن قامت بإنتاج 180 ألف برميل إضافي خلال شهر مايو.