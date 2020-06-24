العراق.. صادرات النفط 3.2 مليون برميل والإيرادات 2.4 مليار

قال بيان من وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، إن إجمالي صادرات العراق من الخام بلغ 3.21 مليون برميل يوميا في المتوسط في مايو أيار والإيرادات 2.41 مليار دولار.



وكان متوسط السعر 13.80 دولار للبرميل في أبريل نيسان.



وكانت إيرادات العراق النفطية، مصدر دخله الرئيسي، انخفضت بالفعل في مارس آذار إلى 2.98 مليار دولار.



ويواجه ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك أزمة اقتصادية بسبب تراجع أسعار الخام واتفاق لتقليص الإنتاج أكثر من مليون برميل يوميا.