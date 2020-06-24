النفط يهبط 6% بفعل المخزون الأميركي ومخاوف كورونا

تراجعت أسعار النفط 6% الأربعاء بعد أن سجل مخزون الخام الأميركي مستوى قياسيا جديدا وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول مثل ألمانيا ومناطق كثيفة السكان بالولايات المتحدة.

تتزايد حالات الإصابة في الولايات المتحدة، التي سجلت ثاني أكبر ارتفاع في الإصابات الجديدة منذ بداية الأزمة، وفي الصين وأميركا اللاتينية والهند مما أثار مخاوف المستثمرين وضغط على أسعار النفط.

وقال ستيفين برينوك من شركة السمسرة بي.في.إم "هذه جميعها مراكز مهمة للطلب على النفط. موجة ثانية من الإصابات والإغلاقات ستخرج تعافي الاقتصاد العالمي عن مساره، فضلا عن الطلب على النفط وأسعاره."

وبحلول الساعة 1633 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 2.52 دولار بما يعادل 5.9% إلى 40.11 دولار للبرميل بعد يوم من تسجيل أعلى مستوياته منذ أوائل مارس آذار.

ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.56 دولار أو 6.3% إلى 37.81 دولار.

زادت مخزونات النفط الخام الأميركية 1.4 مليون برميل الأسبوع الماضي، متجاوزة توقعات المحللين في استطلاع أجرته رويترز والتي كانت لزيادة 299 ألف برميل، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة، عازية الزيادة إلى ارتفاع الإنتاج.

ذاك ثالث مستوى قياسي على التوالي لمخزون الخام الأميركي.

وقال بوب يوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو، "أكثر ما كان يثير قلقي هو انتعاش الإنتاج المحلي وها قد زاد - واستطاع بمفرده أن يلحق بعض الضرر بالسوق."

قفزة بالمخزونات

وارتفعت مخزونات الخام ونواتج التقطير بالولايات المتحدة في حين تراجع مخزون البنزين، حسبما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء.

ارتفع مخزون الخام 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 19 يونيو حزيران إلى 540.7 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز زيادة قدرها 299 ألف برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 991 ألف برميل في أحدث أسبوع، بحسب الإدارة.

وارتفع معدل استهلاك الخام بمصافي التكرير 240 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي، وزاد معدل استغلال طاقة المصافي 0.8 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين 1.7 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 255 مليون برميل، وفقا لإدارة المعلومات، وذلك مقارنة مع تراجع 1.3 مليون برميل توقعه المحللون في استطلاع رويترز.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة 249 ألف برميل إلى 174.7 مليون برميل، في حين كان المتوقع انخفاضها 620 ألف برميل.

وتراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الخام 797 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.