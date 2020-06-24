سنام: ثورة الطاقة المتجددة بالخليج ستنطلق من الإمارات

أكد الرئيس التنفيذي لشركة "سنام" ، Marco Alverà، في مقابلة مع العربية على أهمية الاتفاق الذي أبرمته شركة أدنوك مع ائتلاف شركات عالمية .

كما أكد أن الاتفاقية ستشكل نقطة بداية لاستثمارات "سنام" في منطقة الخليج.

وقال:" snam هي شركة رائدة في مجال البنية التحتية للطاقة وواحدة من أكبر الشركات عالميا في قطاع نقل الغاز وتخزينه أيضا حيث نملك أكثر من 40 ألف كيلومتر من أنابيب نقل الغاز والنفط، وكشركة عالمية، تعتبر الصفقة هي الأولى لنا خارج أوروبا".

موضوع يهمك أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الدكتور سلطان الجابر، أن الاتفاقية المعلن عنها مع ائتلاف عالمي... سلطان الجابر للعربية: صفقة أدنوك استقطبت 37 مليار درهم طاقة

وفي حين أشار إلى أن الشركة تملك الكثير من الخبرة في تكنولوجيا نقل الطاقة، وصف هذا الاتفاق بـ"الاستراتيجي لنا كشركة ولإيطاليا أيضا".

وتابع:" هذا الاتفاق يعني الكثير لنا، وهو اتفاق طويل الأجل، نحن لسنا صندوق استثمار ولا نملك أي نية لبيع هذا الاستثمار لاحقا، نتتطلع إلى رفع استثماراتنا وشركاتنا بالإضافة إلى تعاوننا في المستقبل مع أدنوك بشكل خاص والإمارات بشكل عام، حيث يمثل هذا الاتفاق بداية الطريق".

دور الإمارات في الطاقة المتجددة

إلى ذلك، شدد على أن الإمارات تلعب دورا محوريا في قطاع الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية، قائلا:"نرى مستقبلا مزدهرا لطاقة الهيدروجين، لذلك نرى أن هذا الاستثمار ذا عوائد مهمة لنا على المدى القصير والمتوسط بالإضافة إلى العوائد السنوية الجيدة".

"ولكننا مهتمون أيضا أننا نجحنا بالدخول إلى منطقة مهمة جدا في قطاع الطاقة العالمية ونأمل أن يكون الاتفاق بداية لاتفاقات تجارية أخرى في المستقبل".

التغيير في قطاع الطاقة يتطلب المليارات

وفي سياق متصل، أشار إلى أن التغيير في قطاع الطاقة يلزمه استثمارات بمئات المليارات من الدولارات وبالطبع ذلك سيخلق العديد من الوظائف والتي تعتمد على التكنولوجيا.

وتابع قائلا:"بجانب دورها كرائدة في قطاع الطاقة التقليدية، ستلعب الإمارات دورا هاما لتكون رائدة أيضا في قطاع الطاقة المتجددة، تحتاج لتحقيق ذلك الرؤية والأدوات والتكنولوجيا ورؤوس الأموال إضافة غلى الالتزام، وأرى أن ثورة الطاقة المتجددة في الخليج ستبدأ من الإمارات".