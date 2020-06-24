مصر تنفذ 3 مشاريع بترولية جديدة بـ2.8 مليار دولار

أعلنت اللجنة العليا للمشروعات البترولية في مصر، أنه يجري حالياً تنفيذ 3 مشروعات تكرير جديدة بقيمة تصل إلى 2.8 مليار دولار.

وأوضح وزير البترول المصري طارق الملا، أن هذه المشاريع تشمل توسعات معمل ميدور بالإسكندرية، ومشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، ومشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بشركة السويس لتصنيع البترول والتي تبلغ تكلفتهم الاستثمارية 2.8 مليار دولار.

وأشار إلى أنه هذه المشاريع يجري تنفيذهم في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير ورفع كفاءة وزيادة طاقات معامل التكرير الحالية من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة لاستدامة تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلي، وبما يسهم في تحويل مصر إلى مركز محوري لتكرير الزيت الخام وتداول المنتجات البترولية.

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وقال إنه تم التأكيد على مراجعة البرامج الزمنية لتنفيذ المشروعات والعمل على زيادة معدلات التنفيذ التي تتم من خلال شركات قطاع البترول لتعويض واختصار فترة التأخير بقدر الإمكان والتى نجمت عن جائحة كورونا.

وتأثيرها على برامج التوريدات والمشتريات الخارجية لبعض معدات المشروعات التي يتم استيرادها من الخارج والعمل على التواصل مع الموردين والمصانع لتصنيع المعدات والشحن وإعداد برامج زمنية لتعويض التأخيرات قدر المستطاع، منوهاً أن العمل لم يتوقف خلال الفترة الماضية وأن الشركات الوطنية قامت بدورها خلال تلك الفترة.

وأكد وزير البترول المصري على أهمية الاستفادة وتعظيم المكون المحلي لتنفيذ هذه المشروعات من خلال الشركات الوطنية، وإلى أهمية مواصلة التنسيق والمتابعة المستمرة لإنجاز تنفيذ هذه المشروعات الاستراتيجية.

وخلال اجتماع اللجنة، تم استعراض الموقف التنفيذي وتقدم الأعمال بمشروع توسعات معمل تكرير ميدور البالغ استثماراته نحو 2.3 مليار دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 60%، وإنتاج منتجات بترولية متوافقة للمواصفات الأوروبية المحدثة.

كما تم استعراض موقف تقدم الأعمال لتنفيذ مشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول التي تبلغ تكلفته الاستثمارية 450 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنوياً من البنزين بأنواعه المختلفة لتوفير احتياجات مناطق الوجه القبلى، وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

كما تم استعراض الموقف الحالي والجدول الزمنى لتنفيذ مشروع إنشاء وحدة إنتاج الأسفلت الجديدة بشركة السويس لتصنيع البترول بتكلفة استثمارية 64 مليون دولار وبطاقة إنتاجية 1200 طن يومياً مطابقة للمواصفات المصرية.