برنت عند 40 دولاراً وسط تجدد مخاوف كورونا

واصلت أسعار النفط انخفاضها اليوم الخميس بعد أن هوت بأكثر من 5% في الجلسة السابقة إذ ألقت الزيادة القياسية في مخزونات الخام الأميركية

والانتشار السريع لحالات كوفيد-19 بظلال من الشك على تعافي الطلب على الوقود.



وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 22 سنتا، أو 0.6%، إلى 37.79 دولار للبرميل بعدما هبطت 2.36 دولار أمس الأربعاء.



وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا أو 0.7% إلى 40.01 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 2.32 دولار أمس الأربعاء. ,جرى تداول عقود برنت يوم الثلاثاء عند أعلى مستوياتها منذ أوائل مارس قبيل أن تعصف إجراءات العزل العام بسبب جائحة كورونا.



وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى مؤسسة فيليب فيوتشرز ومقرها سنغافورة "الأسعار تراجعت بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن المخزونات زادت بكمية أكبر بكثير من المتوقع".



وقال محللون إن من المتوقع أن يبقي القلق من موجة ثانية لحالات الإصابة بكوفيد-19 في العديد من الولايات الأميركية التي جرى فيها تخفيف إجراءات العزل العام والانتشار السريع للمرض في أميركا الجنوبية وجنوب آسيا الطلب على الوقود محدودا.



وفي تذكير إضافي بالمشكلات التي يواجهها تعافي الطلب، قالت شركة طيران كوانتاس الأسترالية اليوم الخميس إنها لا تتوقع انتعاشا ملحوظا في السفر الدولي قبل يوليو 2021 على الأقل بينما خفضت خُمس قوة العمل لديها وأوقفت عمل 100 طائرة.