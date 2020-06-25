بنك فاروس للعربية: صناعة الحديد في مصر بدائرة الخطر

حذر بنك الاستثمار "فاروس" من أن منتجات الحديد والإسمنت هي من أكثر القطاعات تأثرا بأزمة فيروس كورونا، على الرغم من خفض أسعار الطاقة للمصانع.

وأشار البنك إلى أن صناعة الحديد عالمياً تواجه مخاطر كبيرة، مضيفاً أن القطاع في مصر ليس بعيداً عن دائرة الخطر لعدم فرض رسوم رادعة على الواردات.

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وهذا ما بدأ يظهر على نتائج الشركات، مثل شركة "حديد عز"، التي تكبدت مجمل هامش خسارة وهذا رقم مقلق جدا، وفق ما قال مارك أديب محلل قطاع التشييد ومواد البناء في فاروس القابضة للعربية.

برأيه رسوم الإغراق لا بد أن تكون 70% على الأقل.

وتوقع البنك تراجع مبيعات قطاع الإسمنت، خاصة مع وقف إصدار تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر، واتجاه شركات قطاع الإسكان إلى خفض المصروفات.