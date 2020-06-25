سوناطراك وتوتال تمددان اتفاقاً لتوريد الغاز لـ3 سنوات

أعلنت شركة الطاقة الحكومية الجزائرية "سوناطراك" توقيع اتفاق، اليوم الخميس، مع توتال الفرنسية لتمديد توريد مليوني طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى السوق الفرنسية لـ3 سنوات أخرى.

وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أجرى، الثلاثاء، تعديلا وزاريا في حكومة عبد العزيز جراد شمل خصوصا حقائب الطاقة والمالية والزراعة والتعليم العالي.

موضوع يهمك قالت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب) إنها اتفقت على منح شركة سوناطراك للاستثمارات البترولية التابعة... "أبيكورب" تقرض سوناطراك الجزائرية 250 مليون دولار شركات

وعيّن تبون عبد المجيد عطار وزيرا للطاقة خلفا لمحمد عرقاب الذي تم تعيينه وزيرا للمناجم، وهي حقيبة كانت تابعة لوزارة الصناعة.

وسبق لعطار أن شغل منصب وزير الموارد المائية في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بين عامي 2002 و2004، علما أن هذا المهندس في الجيولوجيا عمل منذ العام 1971 في شركة المحروقات العامة "سوناطراك" حتى غادرها في العام 2000 وهو في منصب المدير التنفيذي.

ومنذ العام 2004 أصبح يعمل لحسابه الخاص كخبير في شؤون الطاقة والبيئة والطاقات المتجددة.

وشمل التعديل أيضا وزارة المالية المكلفة إعداد ميزانية الدولة ومتابعة تنفيذها، بتعيين محافظ بنك الجزائر المركزي أيمن عبد الرحمن خلفا لعبد الرحمن راوية.