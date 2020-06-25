مستوى قياسي.. طاقة تكرير النفط الخام في أميركا قرب 19 مليون برميل

أفاد تقرير صادر عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن طاقة تكرير النفط الخام في الولايات المتحدة نمت بنحو 1%، في 2019، أو ما يعادل 173 ألفا و650 برميلا يوميا إلى قرابة 19 مليون برميل يوميا وهوى مستوى قياسي جديد.

وجرى تجميع التقرير الخاص بطاقة التكرير الوطنية من تقارير تقدمها الجهات المالكة لمصافي التكرير على مستوى البلاد البالغ عددها 135. وجرى تقديم التقارير في أول يناير/كانون الثاني 2020. ولم تضع التقارير في الحسبان خفض مستويات الإنتاج بسبب جائحة كوفيد-19.

موضوع يهمك قالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت 1.2 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي... ارتفاع مخزونات نفط أميركا بـ 1.2 مليون برميل يومياً طاقة

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن العدد الإجمالي لمصافي التكرير لم يتغير، لكن عدد الوحدات المتوقفة عن العمل زاد بواقع واحد إلى أربعة.

وظلت شركة التكرير الأميركية المستقلة ماراثون بتروليوم الأكبر على مستوى البلاد. ويصل إجمالي طاقة التكرير لمصافي الشركة البالغ عددها 16 إلى 3.07 مليون برميل يوميا ما يعادل 16 بالمئة من الإجمالي الوطني.

جاءت الزيادة في الطاقة الوطنية من النمو التدريجي لقدرات الإنتاج في العديد من المصافي في أنحاء البلاد.