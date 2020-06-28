الصين تمدد خفض أسعار الكهرباء بـ5% لنهاية العام

قالت هيئة التخطيط الصينية، اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، إن سياسة خفض أسعار الكهرباء بنسبة 5% سَتُمدد حتى نهاية العام لمساعدة الشركات التي تعاني من تداعيات جائحة كوفيد-19.



وكانت اللجنة أعلنت خلال المراحل الأولى من التفشي في فبراير/شباط خفض أسعار الكهرباء من أول فبراير/شباط إلى 30 يونيو/حزيران.



وأوضحت اللجنة اليوم أن الشركات ستواصل التمتع بالأسعار المخفضة بين أول يوليو تموز و31 ديسمبر كانون الأول، إذ تعمل الحكومة على خفض تكاليف التشغيل على الشركات وحماية الوظائف.



وتابعت اللجنة في مذكرة لوكالاتها المحلية ومشغلي شبكات الكهرباء الكبري التابعة للدولة "في ظل الظروف الحالية، ينبغي أن يدرك منظمو الأسعار المعنيون تماما أهمية خفض تكلفة الإنتاج والتشغيل للشركات ودوره في حماية الوظائف وسبل العيش وكيانات السوق".