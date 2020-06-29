انخفاض صادرات نفط العراق... لكن تظل بعيدة عن هدف أوبك+

أظهرت بيانات تحميل ومصادر في القطاع أن صادرات العراق من النفط انخفضت نحو 9%، أي ما يعادل 310 آلاف برميل يوميا، في يونيو حزيران.

مما يشير إلى أن ثاني أكبر منتج في أوبك وفى بنسبة 60% من تعهداته في اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده أوبك.



وخلصت بترو-لوجستكس لتتبع الناقلات ورفينيتيف أيكون ومصادر في القطاع إلى أن صادرات جنوب العراق في أول 28 يوما من يونيو حزيران بلغت في المتوسط 2.9 مليون برميل يوميا. يقل ذلك بمقدار 200 ألف برميل يوميا عن أرقام صادرات الجنوب الرسمية في مايو أيار.



وقال دانييل جيربر رئيس بترو-لوجستكس التنفيذي لرويترز "هذا أدنى مستوى لصادرات البصرة في خمس سنوات. لكن العراق لا يزال بحاجة لخفض 300 ألف برميل يوميا أخرى لتحقيق الالتزام الكامل".

موضوع يهمك نقلت صحيفة الصباح عن وزير النفط العراقي قوله إن العراق يراجع عقود النفط مع بعض الشركات العاملة في حقول ترتفع فيها... العراق يراجع عقود النفط في الحقول عالية التكاليف طاقة





وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، في إطار ما يعرف بمجموعة أوبك+، اتفاقا غير مسبوق لخفض الإمدادات في مايو أيار لدعم أسعار النفط التي هوت بسبب أزمة فيروس كورونا. وبموجب الاتفاق، يتعين على العراق خفض 1.06 مليون برميل يوميا.



وتشير أرقام يونيو حزيران إلى أن العراق يحرز تقدما، لكنه لم يف بتعهده بالكامل. وأبلغ العراق أوبك+ بأنه سيخفض الإنتاج بصورة أكبر في الأشهر المقبلة لتعويض تجاوز حصة إنتاجه في شهري مايو أيار ويونيو حزيران.



وفي مايو أيار، كانت نسبة التزام العراق بتعهداته 38%، وفقا لمسح أجرته رويترز، وهو ما يقل كثيرا عن السعودية أكبر المصدرين. وإذا استقرت الصادرات في يونيو حزيران، سترتفع نسبة الالتزام إلى 60% وفقا لحسابات رويترز.



وقال مصدر في القطاع عن صادرات العراق "نعم انخفضت.. لكن لم تقترب بأي حال من الأحوال من الحصة".



والجنوب هو المنفذ الرئيسي للخام العراقي، لذا فإن نسبة كبيرة من تخفيضات إنتاج أوبك+ ستظهر من خلال خفض الصادرات.



ويقول العراق إن الامتثال للاتفاق في مصلحة البلاد. وكانت بغداد مترددة في المشاركة في جهود خفض إمدادات قادتها أوبك سابقا والتي بدأت في 2017 وكان في بعض الاحيان الأقل التزاما بين أعضاء أوبك.



وانخفضت أيضا الصادرات من شمال العراق في يونيو جزيران. ويبلغ إجمالي صادرات الشمال حتى الآن نحو 370 ألف برميل يوميا، بما يقل بحوالي 110 آلاف برميل يوميا عن مايو أيار، بحسب بيانات تتبع ناقلات.



وسيكون ذلك متماشيا مع مطالبة العراق السلطات الكردية بتصدير 370 ألف برميل يوميا كحد أقصى في يونيو حزيران.