رغم العقوبات.. صادرات إيران من الغاز ترتفع 26% في عام

أفاد موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية أن صادرات البلاد من الغاز زادت 3.6 مليار متر مكعب، بما يعادل 26% على مدار عام حتى مارس آذار 2020 وذلك على أساس سنوي.



ونسب الموقع إلى رئيس شركة الغاز الوطنية الإيرانية حسن منتظر تربتي قوله إن حوالي 270 مليار متر مكعب من الغاز أُنتجت في السنة الفارسية المنتهية في مارس آذار، بحسب ما ورد في "رويترز".

موضوع يهمك في الوقت الذي تتشبث فيه إيران وفنزويلا بالتعاون اللصيق بينهما، تواصل الولايات المتحدة سياسة إنزال مزيد من العقوبات على... عين أميركا على بحارة إيران.. عقوبات على ناقلات النفط إيران





وأضاف أن تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران لم يؤثر على برامج التطوير في قطاع الغاز.



وإيران هي البلد الأشد تضررا بجائحة فيروس كورونا في الشرق الأوسط، بوفيات بلغت عشرة آلاف و508 حتى أمس الأحد.

وفي الوقت الذي تتشبث فيه إيران وفنزويلا بالتعاون اللصيق بينهما، تواصل الولايات المتحدة سياسة إنزال مزيد من العقوبات على الطرفين.

فقد فرضت واشنطن عقوبات على قادة خمس ناقلات نفط إيرانية، حملت إمدادات إلى فنزويلا، وذلك في إطار جهود الولايات المتحدة لتعزيز الضغط على نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في تغريدة الأسبوع الماضي، إن "البحارة الذين يقومون بالتجارة مع إيران وفنزويلا سيواجهون عواقب ذلك".

وأضاف أن "موجودات هؤلاء القباطنة سيتم تجميدها وستتأثر مسيراتهم المهنية وآفاقهم ستتأثر بذلك، معلنا إدراج أسمائهم على اللائحة السوداء للخزانة الأميركية.

يأتي هذا بعد أن أرسلت إيران خمس ناقلات نفط إلى فنزويلا، حيث تفاقمت أزمة المحروقات مع تفشي وباء كوفيد-19، مدت كراكاس بحوالي 1,5 مليون برميل من النفط.