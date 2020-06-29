ليبيا تؤكد إجراء محادثات دولية لاستئناف إنتاج النفط

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الاثنين، إن محادثات دولية جرت لإنهاء الحصار المضروب على تصدير النفط منذ يناير كانون الثاني من قبل قوات متمركزة في شرق البلاد.

وأوضح متحدث باسم المؤسسة، في بيان، أن المفاوضات تضم حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والأمم المتحدة والولايات المتحدة ودولا بالمنطقة.

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وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت في 10 يونيو الجاري، توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي، بعد إغلاقه من إحدى المجموعات المسلحة.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن آمر ما يسمى بـ"كتيبة خالد بن الوليد" المدعو "يوسف حسين التباوي"، قام بإجبار عاملي حقل الفيل النفطي على إغلاق الإنتاج في الحقل من جديد، بعد أيام قليلة فقط من إعادة الإنتاج بعد فتح الصمامات المغلقة في الحمادة.

ووصفت المؤسسة هذا العمل بـ"الإجرامي الخطير بحق الشعب الليبي ومصالحه"، مشيرة إلى أن ذلك "يظهر من جديد فشل حرس المنشآت النفطية بتنفيذ مهامه القانونية المتمثلة بحماية منشآت القطاع والعاملين فيها بل أصبح عبارة عن ميليشيات تنفذ أوامر من قيادات غير قانونية من أجل خدمة المصالح الأجنبية".

وتوعدت المؤسسة بملاحقة المجرمين قانونيا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، مشددة على أن كل من يعمل على تدمير الاقتصاد ومستقبل البلاد، يجب أن يدفع ثمن جرائمه.

وكان ذلك أتى بعد يومين فقط من استئناف الإنتاج بهذا الحقل الواقع بمنطقة فزان جنوب غرب ليبيا، الذي يبلغ إنتاجه حوالي 73 ألف برميل يوميا ويحتوي على أكثر من 1.2 مليار برميل من الاحتياطيات النفطية، والذي ينتج 315 ألف برميل يوميا.