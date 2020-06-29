"أدنوك" تعتزم إغلاق حقل باب النفطي لـ4 أسابيع

قال متحدث باسم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الاثنين، إن الشركة تعتزم إغلاق حقلها البري النفطي باب لإجراء أعمال صيانة مقررة سلفا في نهاية يونيو حزيران.



وأوضح المتحدث أن صيانة الحقل، الذي ينتج أكثر من 370 ألف برميل من خام مربان يوميا، من المتوقع أن تستغرق حوالي 4 أسابيع.



ولفت إلى أن الحقل سيظل متوقفا على مدار فترة أعمال الصيانة.

موضوع يهمك أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الدكتور سلطان الجابر، أن الاتفاقية المعلن عنها مع ائتلاف عالمي... سلطان الجابر للعربية: صفقة أدنوك استقطبت 37 مليار درهم طاقة

وكانت مصادر مطلعة لوكالة بلومبيرغ قد صرحت، في بداية يونيو الجاري، أن "أدنوك" قد اقتربت من إتمام صفقة لبيع حصة في خطوط أنابيب الغاز الطبيعي إلى مجموعة من المستثمرين، في صفقة تقيم شبكة الأنابيب بـ15 مليار دولار.



وقالت المصادر إن "أدنوك" تجري محادثات مع مستثمرين بقيادة صندوقي الاستثمار "غلوبال انفراستركشر بارتنرز" و"برزكفيلد أسست مانجمنت" لبيع حصة تصل إلى 49% في خطوط الأنابيب خلال الشهر الجاري.

وأضافت أن التحالف يسعى للحصول على قروض بقيمة 8 مليارات دولار لتمويل الصفقة.