انتهاء فترة التخفيضات الطوعية الإضافية من السعودية والكويت والإمارات 

تترقب سوق النفط تطورات مهمة مع انتهاء شهر يونيو، الذي تنتهي معه التخفيضات الطوعية الإضافية من السعودية والكويت والإمارات بإجمالي 1.2 مليون برميل يوميا.

ومع انتهاء هذه التخفيضات، سيعود الإنتاج في المنطقة المقسومة بين السعودية والكويت. لكن في المقابل، يفترض أن تبدأ تخفيضات إضافية من العراق ونيجيريا وكازاخستان، للتعويض عن ضعف التزام هذه الدول باتفاق أوبك بلس في الشهرين الماضيين.

وقال كامل الحرمي، خبير نفطي كويتي، إن الأسواق في أمس الحاجة لقرار تمديد اتفاق أوبك+ لما بعد يوليو، بالإضافة للخفض التطوعي للدول الخليجية لأننا لا نزال في مرحلة ضبابية حول الانتعاش الاقتصادي بدون وجود علاج لفيروس كورونا.

وأضاف الحرمي" لايوجد استقرار حالي في أسواق النفط أو الاقتصاد العالمي بسبب تداعيات الفيروس على أغلب مناحي الاقتصاد الكلي".

إلى ذلك، قال عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية في شركة نفط الخليج الكويتية، إن السعودية والكويت تخططان لاستئناف تشغيل حقلي الخفجي والوفرة النفطيين اللذين تتشاركان في تشغيلهما في أول يوليو تموز المقبل.

موضوع يهمك تراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إذ عمد المتعاملون إلى البيع لجني الأرباح إثر مكاسب قوية في الجلسة السابقة، وإعلان... برنت دون 42 دولاراً وسط توقعات بزيادة الإمدادات طاقة

وقال لرويترز إن حقل الخفجي الذي توقف لمدة شهر اعتباراً من أول يونيو سوف يعود بإنتاج 80 ألف برميل يوميا في أول يوليو.

ونفط الخليج هي الشركة المسؤولة عن إدارة العمليات في المنطقة المقسومة عن الجانب الكويتي.

وأضاف أن من المتوقع أن يصل إنتاج حقل الخفجي إلى 100 ألف برميل يومياً بعد شهرين من تشغيله وصولا إلى 175 ألفا بنهاية 2020.

وأوضح الشمري أن حقل الوفرة سوف يعود للإنتاج للمرة الأولى بعد إيقافه منذ سنوات، بعشرة آلاف برميل يومياً في أول يوليو ثم يصل إلى 40 ألف برميل يومياً خلال أسبوعين وصولا إلى 70 ألف برميل يومياً في نهاية أغسطس آب ثم 145 ألف برميل يوميا بنهاية 2020.

وتراجعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، إذ عمد المتعاملون إلى البيع لجني الأرباح إثر مكاسب قوية في الجلسة السابقة، وإعلان مؤسسة النفط الليبية عن تقدم في محادثات لاستئناف الصادرات، بما قد يعزز المعروض.

وتراجعت العقود الآجلة الأنشط لخام برنت تسليم سبتمبر 24 سنتاً بما يعادل 0.6% إلى 41.61 دولار للبرميل، مقلصة مكاسب أمس الاثنين البالغة 92 سنتا.

ونزل عقد أغسطس، الذي يحل أجله اليوم، 24 سنتاً إلى 41.47 دولار.

وانخفض الخام الأميركي 33 سنتا أو 0.8% ليسجل 39.37 دولار للبرميل.