رويترز: إنتاج نفط أوبك يهبط لأقل مستوى بـ 20 عاماً

أظهر مسح أجرته وكالة "رويترز" للأنباء أن إنتاج نفط دول منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك في يونيو قد هبط 1.92 مليون برميل يومياً على أساس شهري إلى 22.62 مليون برميل يومياً.

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وذكرت الوكالة في مسحها الذي أعلنته اليوم الثلاثاء، أن المستوى الحالي من إنتاج أوبك هو الأدنى مستوى منذ عام 2000 على أقل تقدير.

وأفاد المسح بأن امتثال دول أوبك لتعهدات خفض الإنتاج في إطار مجموعة أوبك+ بلغ 107% في يونيو مقابل 77% في مايو من العام الحالي.

وأفاد مسح رويترز أن تخفيضات طوعية إضافية نفذتها دول خليجية شكلت معظم الهبوط في إمدادات أوبك في يونيو 2020.

كما أظهر المسح أن العراق ونيجيريا زادا الامتثال لقيود الإمدادات في يونيو إلى 62% و72% على الترتيب.

ونقلت الوكالة عن مصادر في أوبك+ أن أوبك وروسيا لم تناقش حتى الآن تمديد تخفيضات قياسية لإنتاج النفط إلى أغسطس، ومن المرجح أن أنها ستخفف التخفيضات.