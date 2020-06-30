لبنان يعلن استدراج عروض لشراء 60 ألف طن من المازوت

أعلن وزير الطاقة اللبناني ريمون غجر، اليوم الثلاثاء، عن استدراج عروض لشراء 60 ألف طن من المازوت للتسليم بمنشآت التخزين في طرابلس بالشمال والزهراني بالجنوب.



وقال الوزير في بيان "هذا القرار اتخذناه بعدما أجرينا مناقصتين للمازوت بتاريخ 13 أبريل نيسان... و18 مايو أيار ولم يتقدّم إلا عارض واحد".

ملاحظات حول قرار إسرائيل بالتنقيب

إلى ذلك، أبلغت مصادر مسؤولة معنية بملف ترسيم الحدود إلى صحيفة الجمهورية اللبنانية بالآتي‎:

أولاً، القرار الإسرائيلي مريب في توقيته، وينبغي قبل كل شيء محاولة الوقوف على خلفياته، وما ترمي إليه ‏إسرائيل من خلال إعلانها عنه في هذا الوقت بالذات‎.

ثانياً، ما يوجِب أقصى اليقظة هو اقتران الإعلان الإسرائيلي بإشارة وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أنّ من شأن ‏قرار التنقيب الإسرائيلي أن يُشعل حرباً مع لبنان‎.

ثالثاً، المطلوب مقاربة هذا الأمر برويّة مطلقة، وعدم التسرّع في إطلاق أي موقف، أو القيام بأي خطوة قبل أن ‏نعرف حقيقة القرار الإسرائيلي، ونَتيقّن من النقطة التي سيتم فيها التنقيب‎.

رابعاً، إذا كان التنقيب خارج الحدود اللبنانية البحرية الخالصة، وخارج المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل، أي ‏ضمن الحدود الفلسطينية، فهذا أمر لا يعني لبنان. أمّا إذا كان التنقيب ضمن حدود لبنان وضمن المنطقة المتنازع ‏عليها، فهذا بمثابة إشعال حرب، وتصبح الأمور في منتهى الخطورة، وعلينا في هذه الحالة أن نتحضّر لشتى ‏الاحتمالات، مع التأكيد على أننا لسنا في موقع ضعف‎.