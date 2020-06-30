النفط الليبية: خسائر بأكثر من 6 مليارات جراء إغلاق المنشآت

قالت مؤسسة النفط الليبية إن الخسائر جراء إغلاق المنشآت النفطية فاقت الـ 6 مليارات دولار.

وتدعو المؤسسة إلى تحييد قطاع النفط عن أي مساومات، في ظل الصراع الدائر في البلاد.

وفي مطلع الشهر الجاري أغلق حقل الشرارة النفطي الليبي العملاق مرة أخرى بعد أيام من إعادة تشغيله، بعد إغلاق طويل.

موضوع يهمك أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، توقف الإنتاج في حقل الفيل النفطي، بعد إغلاقه من إحدى المجموعات... ليبيا.. مسلحون يوقفون إنتاج النفط بحقل الفيل طاقة

وقالت مصادر إن قوات موالية لخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي" وراء هذا الإغلاق الأحدث.

وكانت القوات أغلقت معظم حقول النفط الليبي في يناير/كانون الثاني.

وفي 10 يونيو الجاري أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط إغلاق حقل الفيل النفطي الليبي بعد أيام قليلة من استئناف العمليات به في أعقاب توقف دام شهورا.

وذكرت المؤسسة أن جماعة مسلحة أغلقت الحقل.