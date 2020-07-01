برنت قرب 42 دولاراً بعد هبوط حاد بالمخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعدما أظهر تقرير للقطاع انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكثر مما هو متوقع، ما يشير إلى تحسن الطلب حتى مع تفشي فيروس كورونا في أنحاء العالم.

وزاد خام القياس العالمي برنت 31 سنتا ما يوازي 0.8% إلى 41.58 دولار للبرميل بعدما فقد أكثر من واحد بالمئة يوم الثلاثاء. وزاد الخام الأميركي 35 سنتا ما يوازي 0.9% إلى 39.62 دولار للبرميل بعد خسائر 1.1% في الجلسة السابقة.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي أمس الثلاثاء، أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت هبوطا فاق التوقعات في الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.

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وهبطت مخزونات الخام 8.2 مليون برميل إلى 537 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 710 آلاف برميل.

وقال أفتار ساندو مدير السلع الأولية لدى فيليب فيوتشرز "يحرص المستثمرون على متابعة ما إذا كانت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.. ستتفق مع أو تأكد بيانات معهد البترول الأميركي، مما يسهم في صعود أسواق الخام رغم القلق المتزايد إزاء انتشار فيروس كورونا".

كما دعم الأسعار انخفاض إنتاج أوبك من النفط لأدنى مستوى له في عقدين في يونيو.

وخلص مسح أجرته رويترز إلى أن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وعددها 13، ضخت 22.62 مليون برميل يومياً في المتوسط ​​في يونيو، بانخفاض 1.92 مليون برميل يومياً عن الرقم المعدّل لشهر مايو.