تجديد 3 عقود غاز بين سوناطراك وإيني الإيطالية حتى 2049

أعلنت قناة النهار الجزائرية، على تويتر، تجديد 3 عقود غاز بين سوناطراك وإيني الإيطالية حتى عام 2049.

وتسمح العقود بتسويق الغاز الطبيعي من طرف إيني للسوق الإيطالية.

وقالت شركة "إيني" عقب اجتماع بين رئيسها التنفيذي مع الرئيس التنفيذي لسوناطراك ووزير الطاقة الجزائري، إنها وقعت اتفاقا مع سوناطراك الجزائرية لتوسيع التعاون في أنشطة المنبع، بحسب ما ورد في "رويترز".

وأشارت إلى أنها وسوناطراك أكدتا الرغبة في مواصلة تسريع مشروع خط أنابيب غاز حوض بركين الشمالي.

وأفادت أنها ناقشت إنشاء وإدارة محطات للطاقة الشمسية في مواقع الإنتاج بالجزائر تديرها هي وسوناطراك.